Alto Adige bimbo di 10 anni muore cadendo da una parete in un bosco | giocava con un amico che è rimasto illeso
Un bambino di 10 anni ha perso la vita ieri sera durante un gioco in val Venosta, in Alto Adige. L'incidente si è verificato intorno alle ore 17 a Laudes, nei pressi di Malles, come. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Tragedia in Alto Adige, bimbo di 10 anni muore dopo essere precipitato da una parete durante un gioco - Tragedia in Alto Adige, nella giornata di ieri, venerdì 19 dicembre 2025, un bambino di soli 10 anni è morto dopo essere precipitato da una parete di roccia a Laudes, nei pressi di Malles. notizie.it
Trajedî li Basûrê Tirolê: Kurekî 10 salî pistî ku di dema lîstikê de ji dîwar ket xwarê jiyana xwe ji dest da. - Trajediya li Tyrola Basûr, nella giornata di ieri, venerdì 19 dicembre 2025, un bambino di soli 10 anni è morto dopo essere precipitato da una parete di roccia a Laudes, nei pressi di Malles. notizie.it
Bimbo di 10 anni muore in val Venosta, è precipitato per un centinaio di metri da una parete di roccia - I soccorritori hanno messo in sicurezza il ragazzino sopravvissuto, che si trovava in un punto molto esposto. ansa.it
