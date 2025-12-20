Un bambino di 10 anni ha perso la vita ieri sera durante un gioco in val Venosta, in Alto Adige. L'incidente si è verificato intorno alle ore 17 a Laudes, nei pressi di Malles, come. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Alto Adige, bimbo di 10 anni muore cadendo da una parete in un bosco: giocava con un amico che è rimasto illeso

Tragedia in Alto Adige, bimbo di 10 anni muore dopo essere precipitato da una parete durante un gioco - Tragedia in Alto Adige, nella giornata di ieri, venerdì 19 dicembre 2025, un bambino di soli 10 anni è morto dopo essere precipitato da una parete di roccia a Laudes, nei pressi di Malles. notizie.it