Bimbo col cuore bruciato morto all' ospedale Monaldi Giorgia Meloni potrebbe essere a Nola per i funerali

Un bambino con il cuore bruciato è deceduto all'ospedale Monaldi, mentre la premier potrebbe essere presente ai funerali a Nola. La notizia ha suscitato attenzione tra la comunità e le autorità locali, che si preparano a rendere omaggio alla giovane vittima. La notizia si diffonde mentre si attendono eventuali conferme sulla partecipazione della leader politica.

Giorgia Meloni potrebbe essere presente a Nola ai funerali di Domenico, il bimbo col cuore bruciato morto all’ospedale Monaldi a distanza di alcune settimane da un trapianto fallito. La probabile data delle esequie è mercoledì 4 marzo. A celebrarle sarà il vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino. Quando si terranno i funerali del bimbo col cuore bruciato I funerali del piccolo Domenico, ribattezzato il “bimbo col cuore bruciato”, morto a 2 anni il 21 febbraio scorso all’ospedale Monaldi di Napoli, dove il 23 dicembre 2025 era stato sottoposto a un trapianto di cuore con un organo danneggiato, dovrebbero svolgersi mercoledì 4 marzo alle ore 15 alla Cattedrale di Nola. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Bimbo morto col cuore bruciato, l’ospedale Monaldi ammette: mai avuto un protocollo unico per i trapiantiNessun protocollo formalizzato, carenze nella comunicazione interna, assenza di procedure aziendali per espianto, trasporto e impianto cardiaco.

“Sono appena arrivati”. Bimbo col cuore bruciato, l’annuncio dall’ospedale MonaldiUna giornata che può segnare un punto di svolta si è aperta all’ospedale Monaldi di Napoli, dove da settimane è ricoverato il bambino di due anni...

