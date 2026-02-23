Bimbo morto col cuore bruciato l’ospedale Monaldi ammette | mai avuto un protocollo unico per i trapianti

L’ospedale Monaldi ha ammesso che un bambino è morto con il cuore bruciato perché non esisteva un protocollo unico per i trapianti. La struttura non aveva procedure definite per gestire espedienti di espianto, trasporto e impianto cardiaco. La mancanza di linee guida chiare ha causato confusione tra i medici e ritardi nelle operazioni. La comunicazione interna risultava carente e le procedure ufficiali mancavano del tutto. Questa situazione ha compromesso le possibilità di salvare il piccolo.

Nessun protocollo formalizzato, carenze nella comunicazione interna, assenza di procedure aziendali per espianto, trasporto e impianto cardiaco. È un quadro severo quello che emerge dall’audit interno condotto all’ ospedale Monaldi di Napoli dopo il grave episodio che ha coinvolto un bambino di due anni e mezzo di Nola, sottoposto a un trapianto di cuore risultato poi danneggiato. L’analisi interna, avviata in seguito all’evento avverso del 23 dicembre, mette nero su bianco criticità organizzative che, secondo quanto riportato, non sarebbero mai state affrontate in modo strutturale. Un passaggio che pesa è quello relativo alla mancanza di riferimenti operativi ufficiali: nella struttura “non risultano presenti procedure aziendali formalmente adottate in materia di espianto, trasporto e impianto cardiaco”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Domenico morto col cuore bruciato, il Monaldi ammette: “Manca un protocollo interno per trapianto”Domenico è morto a causa di un incendio al cuore durante un intervento, e il Monaldi riconosce la mancanza di un protocollo interno per i trapianti.

"Sono appena arrivati". Bimbo col cuore bruciato, l'annuncio dall'ospedale MonaldiIl bambino di due anni, che ha subito un trapianto di cuore lo scorso 23 dicembre, è stato trasferito all'ospedale Monaldi di Napoli.

