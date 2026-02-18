Bimba morta a Bordighera le sorelline in auto con il cadavere La badante del nonno | La mamma la picchiava

Una bambina di due anni, morta a Bordighera, è stata trovata nel suo appartamento insieme alle sorelline e al cadavere, che era rimasto nell’abitazione per diverse ore. La badante del nonno ha riferito che la madre delle bimbe aveva un comportamento violento, spesso picchiando la figlia più piccola. Le sorelline sono state trovate in auto, ignare di quanto fosse successo, mentre i soccorsi intervenivano sull’episodio. La vicenda ha scosso la comunità locale, che ora si chiede cosa abbia portato a questa tragedia.

