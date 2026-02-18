Bimba morta a Bordighera le sorelline in auto con il cadavere La badante del nonno | La mamma la picchiava
Una bambina di due anni, morta a Bordighera, è stata trovata nel suo appartamento insieme alle sorelline e al cadavere, che era rimasto nell’abitazione per diverse ore. La badante del nonno ha riferito che la madre delle bimbe aveva un comportamento violento, spesso picchiando la figlia più piccola. Le sorelline sono state trovate in auto, ignare di quanto fosse successo, mentre i soccorsi intervenivano sull’episodio. La vicenda ha scosso la comunità locale, che ora si chiede cosa abbia portato a questa tragedia.
Le sorelline della bimba di 2 anni residente a Bordighera erano in auto con la madre e con il cadavere della minore diverse ore prima del ritrovamento del corpo senza vita. La donna avrebbe riportato il corpo a casa per poi metterlo nella culla e chiamare il 112.🔗 Leggi su Fanpage.it
Bimba morta a Bordighera, il gip: la mamma ha viaggiato in macchina con il cadavere della piccolaIl giudice ha stabilito che la madre di Beatrice ha percorso diversi chilometri in auto con il corpo della figlia ancora in vita, dopo averla trovata senza vita in casa del suo compagno.
Bimba di 2 anni morta a Bordighera: “Mamma ha viaggiato col cadavere della piccola in auto deceduta da ore”Una bambina di 2 anni è deceduta a Bordighera, e secondo le indagini, la madre avrebbe viaggiato con il corpo senza vita della piccola nell’auto per diverse ore.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bimba trovata morta a Bordighera, terminata l'autopsia. I Ris a casa del compagno della madre; Bimba morta a Bordighera, gip: Madre in macchina col cadavere della figlia; Bimba morta a Bordighera, indagato anche il compagno della mamma; Bimba morta a Bordighera, lunedì arrivano i Ris.
Bimba morta a Bordighera, l'autopsia: trauma cranico e lesioni su dorso, addome e gambeIl medico legale ha descritto un quadro di ecchimosi diffuse su più parti del corpo compatibili con l'azione di un corpo contundente. Intanto la donna è in carcere con l'accusa di omicidio preterinten ... tg24.sky.it
Bimba morta a Bordighera, cosa è successo: i lividi, l’emorragia e i soccorsi chiamati con sei ore di ritardo. Una vicina: «La mamma la picchiava ogni giorno»I risultati dell’autopsia sul corpo di Beatrice, due anni. Manuela Aiello è in carcere con l'accusa di averla uccisa. La notte dal fidanzato e quella versione che non convince i magistrati: «È caduta ... corriere.it
In ospedale con febbre molto alta, morta bimba di 5 mesi per meningite fulminante La notizia: https://qds.it/in-ospedale-con-febbre-molto-alta-morta-bimba-di-5-mesi-per-meningite-fulminante/ facebook
Bimba morta a Bordighera, parla la badante: «Vedevo Beatrice con i lividi, la madre la picchiava sempre» x.com