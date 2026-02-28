Big Mama bloccata a Dubai tra missili e paura | ‘Vogliamo solo tornare a casa’

Big Mama si trova attualmente a Dubai, dove è rimasta bloccata a causa di un incidente aereo. Il volo, originariamente diretto altrove, è stato dirottato nel deserto, creando paura tra i passeggeri. La cantante ha dichiarato di voler tornare a casa e di essere in attesa di chiarimenti e di un modo per riprendere il viaggio.

Una storia che sembra uscita da un film, ma è la realtà che sta vivendo in queste ore Big Mama. La cantante italiana è rimasta bloccata a Dubai durante il rientro da un viaggio internazionale, a causa della chiusura dello spazio aereo in alcuni Paesi del Medio Oriente dopo l’escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran. “Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo”, esordisce la cantante in una storia su Instagram, visibilmente scossa. La sua testimonianza racconta la cronaca di una situazione drammatica: “Siamo tantissimi italiani in questa situazione. Stamattina sono partita dall’aeroporto di Malè, il mio volo è stato dirottato nel deserto, nei pressi di Dubai. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

