BigMama ancora bloccata a Dubai gli aggiornamenti | Non abbiamo chiuso occhio voglio tornare a casa

BigMama rimane bloccata a Dubai e sui social racconta le ore di angoscia vissute dagli italiani dopo gli attacchi iraniani, caratterizzati da esplosioni e incertezza. La cantante afferma di non aver chiuso occhio e di voler tornare a casa. La situazione nelle ultime ore non ha subito cambiamenti e la paura tra i presenti resta alta.

BigMama, attraverso i suoi canali social, continua a documentare le ore di angoscia per gli italiani a Dubai dopo gli attacchi Iran, segnate da esplosioni e da un'incertezza che sembra non avere fine. Gli aggiornamenti: "Si continuano a sentire rumori dal cielo".

«Noi continuiamo a sentire i missili sulla testa, io sono terrorizzata, siamo tantissime persone in questa situazione. Vi prego, occhi su di noi, massima attenzione su di noi, noi siamo qui, siamo in tantissimi e vogliamo tutti tornare a casa». La voce di BigMama