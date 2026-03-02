La Coppa del Mondo di biathlon torna in scena a Kontiolahti nel 2026, dopo la conclusione dell’evento olimpico ad Anterselva. Il programma prevede diverse gare, con orari e date specifiche, trasmesse in diretta su vari canali televisivi e piattaforme di streaming. Gli appassionati potranno seguire da vicino le competizioni e i risultati delle squadre in gara.

Messa in archivio l’avventura olimpica ad Anterselva, la Coppa del Mondo di biathlon riprende la sua corsa. Sulle nevi di Kontiolahti, in Finlandia, il massimo circuito internazionale farà sentire la propria presenza. Una tappa tradizione nel calendario di questa disciplina e in casa Italia ci sarà da fare i conti con alcuni cambiamenti di spartito. Nella rassegna a Cinque Cerchi si è conclusa la carriera di un simbolo di questa disciplina, ovvero Dorothea Wierer. La campionessa altoatesina ha salutato definitivamente il biathlon davanti al proprio pubblico, lasciando un vuoto importante non soltanto per le qualità dell’atleta, ma anche per la sua personalità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Coppa del Mondo biathlon Kontiolahti 2026: programma, orari, tv, streaming

Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof 2026: programma, orari, tv, streamingLa Coppa del Mondo di biathlon, disciplina che unisce sci di fondo e tiro a segno con la carabina, tornerà protagonista dall’8 all’11 gennaio 2026.

Coppa del Mondo biathlon Ruhpolding 2026: programma, orari, tv, streamingLa Coppa del Mondo di biathlon, disciplina che unisce sci di fondo e tiro a segno con la carabina, tornerà subito protagonista dal 14 al 18 gennaio...

Contenuti utili per approfondire Coppa del Mondo.

Temi più discussi: Quando ricomincia il biathlon? Il calendario delle ultime tre tappe di Coppa del Mondo 2026; Il programma delle gare settimanali: riprendono i circuiti di Coppa del mondo; Dorothea Wierer: il ritiro nella sua Anterselva alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | Biathlon; Sci nordico e biathlon – Programma e orari delle gare di sabato 28 febbraio.

Quando ricomincia il biathlon? Il calendario delle ultime tre tappe di Coppa del Mondo 2026Archiviati i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il biathlon si appresta a vivere il finale della Coppa del Mondo. Bisognerà però attendere ... oasport.it

Come sta Tommaso Giacomel? Reso noto il problema alle Olimpiadi: sfuma il sogno Coppa del MondoLa FISI ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni del biathleta Tommaso Giacomel, dopo il malore che lo aveva costretto a ritirarsi nel corso della ... oasport.it

Nelle 29 gare di Coppa del Mondo delle discipline olimpiche invernali disputate nell’ultima settimana, gli atleti italiani hanno ottenuto 29 piazzamenti nelle prime dieci posizioni tra cui spiccano 4 vittorie e 8 podi complessivi. Il protagonista della settimana port - facebook.com facebook

ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, cancellato il SuperG maschile a Garmish per le condizioni meteo condizionate da forte nebbia #SkySport x.com