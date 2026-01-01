Sport invernali gli azzurri in corsa per la Coppa del Mondo generale Speranze da snowboard e biathlon

Durante questa stagione invernale, gli atleti italiani si contendono la Coppa del Mondo in diverse discipline, tra cui snowboard e biathlon. Nonostante l’attenzione sia rivolta alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, le competizioni in corso rappresentano un momento importante per gli azzurri, che mirano a risultati significativi nella prima metà dell’inverno. Un percorso che potrebbe aprire nuove opportunità per il nostro sport nazionale.

Nella stagione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 la Coppa del Mondo in tutti gli sport invernali passa in secondo piano, ma in diverse discipline ci sono degli italiani in corsa per la Sfera di Cristallo, almeno per quanto fatto nella prima parte dell'inverno. Le maggiori speranze per l'Italia sono riposte certamente nel settore maschile dello snowboard alpino, con tre italiani tra i primi quattro classificati: comanda Aaron March a quota 345, davanti a Maurizio Bormolini, secondo a quota 281, mentre Mirko Felicetti è quarto con 214. Nel comparto femminile, comunque, attenzione ad Elisa Caffont, terza a -35 dall'austriaca Sabine Payer, ed a Lucia Dalmasso, quinta a -81 dalla vetta.

