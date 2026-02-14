Quel giorno d' inverno un amore nato nel back office dell' ufficio postale | la storia di Mary e Filippo

Il loro incontro, avvenuto nel back office di un ufficio postale, ha dato il via a una storia d’amore tra Mary e Filippo. La decisione di lavorare nello stesso luogo ha fatto nascere un legame che poi si è trasformato in qualcosa di più profondo. Quel giorno di inverno, tra le pile di documenti e le chiacchiere sul turno, i due hanno scoperto di condividere non solo il lavoro, ma anche sentimenti nascosti. Poste Italiane, con i suoi 120 mila dipendenti, ha rappresentato il punto di partenza di questa vicenda.

"Poste Italiane è stata il nostro punto di partenza.!". La storia d'amore di Mary e Filippo nasce grazie alla più grande azienda di servizi in Italia, che dà lavoro a circa 120 mila persone. Entrambi lavorano nella filiale di Reggio Calabria, anche se con ruoli diversi: Mary è una specialista commerciale e la si incontra spesso in giro negli uffici postali, dove gestisce il portafoglio di centinaia di clienti, mentre Filippo fa parte della squadra di Gestione operativa, un team di professionisti al servizio degli sportelli postali dell'intera provincia di Reggio Calabria. "Il nostro primo incontro avviene a Taurianova, era una giornata invernale, pioveva tantissimo.