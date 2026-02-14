Carlo Olivi compie 101 anni la festa a Trecastelli con tutta la famiglia

Il sindaco di Trecastelli, Marco Sebastianelli, ha celebrato i 101 anni di Carlo Olivi lo scorso 12 febbraio, in occasione di un compleanno speciale. La ricorrenza è stata festeggiata con l’intera famiglia nel paese natale di Olivi, che si trova proprio nel centro della città. La famiglia ha organizzato un pranzo insieme, tra abbracci e ricordi, per rendere ancora più memorabile questa giornata.

Lo scorso 12 febbraio 2026, il Sindaco della Città di Trecastelli Marco Sebastianelli ha festeggiato, a nome di tutta la Comunità, i centouno anni del cittadino Carlo Olivi. L'affettuoso incontro si è svolto presso la Casa di Riposo Opera Pia Lavatori Mariani di Ripe, di cui Olivi è ospite. Erano presenti, oltre al Sindaco, Don Giuseppe Bartera, dell'Unità Pastorale di Trecastelli "Cinque Pani e Due Pesci", i familiari del Signor Carlo, gli ospiti della Casa di Riposo e il personale della struttura, che insieme hanno manifestato al festeggiato i più sinceri auguri.