Bersani a La7 | Da governo Meloni servilismo verso Trump Ma sono patrioti questi qui? Con chi stanno? Col giaguaro?
Pierluigi Bersani critica duramente il governo Meloni, accusandolo di essere troppo servile verso Donald Trump. In un’intervista a La7, l’ex ministro domanda: “Ma sono patrioti questi qui? Con chi stanno? Col giaguaro?” Bersani sostiene che le ultime riforme non aiutano i cittadini, ma spostano il potere dalla magistratura alla politica. La polemica si fa sempre più accesa.
“ Questa non è una riforma per i cittadini. È una riforma per il potere, finalizzata cioè a spostare potere dalla magistratura alla politica, per dirla semplicemente”. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) da Pier Luigi Bersani, commentando la rimonta del No sul referendum costituzionale relativo alla riforma dell’ordinamento giudiziario, che include la separazione delle carriere tra giudici e pm e l’istituzione della Corte disciplinare. “Io dal primo momento non ho mai avuto dubbi che ci sarebbe stata questa rimonta e che la situazione sia più che aperta – spiega l’ex ministro – perché la gente, man mano che legge, si informa e si coinvolge in iniziative, capisce il vero punto di fondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
