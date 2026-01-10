Natalità in Italia governo e Chiesa uniti | I figli una scelta di libertà serve cambio culturale Meloni e Papa Leone rilanciano tema demografico con dati Istat allarmanti

La crisi demografica in Italia richiede un’attenzione condivisa tra istituzioni e Chiesa. Recenti dichiarazioni di Meloni e Papa Leone sottolineano l’importanza di considerare la natalità come una scelta di libertà, evidenziando la necessità di un cambiamento culturale. I dati Istat mostrano un quadro preoccupante, rendendo urgente un approfondimento e azioni mirate per affrontare il declino demografico del paese.

La crisi demografica italiana assume centralità nel dibattito pubblico con le dichiarazioni congiunte di governo e Santa Sede. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa, ha definito i figli "non un fardello, né un ostacolo o un limite" durante la conferenza stampa di inizio anno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

