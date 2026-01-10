Natalità in Italia governo e Chiesa uniti | I figli una scelta di libertà serve cambio culturale Meloni e Papa Leone rilanciano tema demografico con dati Istat allarmanti
La crisi demografica in Italia richiede un’attenzione condivisa tra istituzioni e Chiesa. Recenti dichiarazioni di Meloni e Papa Leone sottolineano l’importanza di considerare la natalità come una scelta di libertà, evidenziando la necessità di un cambiamento culturale. I dati Istat mostrano un quadro preoccupante, rendendo urgente un approfondimento e azioni mirate per affrontare il declino demografico del paese.
La crisi demografica italiana assume centralità nel dibattito pubblico con le dichiarazioni congiunte di governo e Santa Sede. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa, ha definito i figli "non un fardello, né un ostacolo o un limite" durante la conferenza stampa di inizio anno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Natalità, Greco (S.I.d.R.): “Dati Istat allarmano, medicina riproduzione e prevenzione contro inverno demografico”
Leggi anche: Dati Istat. Adriano Bordignon, Pres. Forum delle Associazioni Familiari: “Lo squilibrio demografico rappresenta un problema strutturale per l’Italia e l’Europa”
Adamo Romano. . Nel 2025 l'Italia ha registrato il tasso di natalità più basso della sua storia: 1,13 figli per donna. Nello stesso anno, 42.000 madri si sono dimesse dal lavoro. Il 63% di loro ha dichiarato un solo motivo: era impossibile lavorare e crescere un fig - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.