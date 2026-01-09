Reunion degli 883 a Sanremo? Che sia sul palcoscenico in birreria o per lavare i piatti io sono pronto Le canzoni sono nostre | le parole di Mauro Repetto

Mauro Repetto conferma la sua disponibilità a partecipare a una reunion degli 883 a Sanremo, sottolineando la sua volontà di essere presente in ogni occasione, sia sul palco, in ambienti informali o nelle attività quotidiane. Le sue parole esprimono apertura e entusiasmo, mantenendo un tono semplice e diretto, senza enfasi o sensazionalismi. La sua dichiarazione evidenzia l’affetto verso il passato musicale e la volontà di condividere nuovamente momenti con il pubblico.

“ Se mi chiamano io sono pronto, che sia sul palcoscenico, che sia in birreria o che sia per lavare i piatti, io sono pronto per venire a Sanremo e fare la reunion “. Mauro Repetto ha commentato a “ La volta buona ” il possibile ricongiungimento con Max Pezzali al Festival, dove quest’ultimo sarà super ospite della 76esima edizione. In collegamento con il salotto di Caterina Balivo, Repetto ha dichiarato che gli farebbe piacere riportare sul palco gli 883. “Sulla scena eravamo unici, eravamo originali, eravamo surrealisti” ha detto l’artista. Mauro ha espresso la sua gioia per la partecipazione di Max Pezzali a Sanremo: “ Sono contento che lui sarà lì e io sarò in ogni birreria, pronto a bere una birra con lui e con Nicola Savino, con grande piacere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

