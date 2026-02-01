Un disabile in sedia a rotelle ha lanciato un nuovo gioco che mette in scena personaggi con disabilità. La sua idea rompe gli schemi e dimostra che anche con limitazioni si può creare qualcosa di divertente e coinvolgente. Qui non si parla di pietismi, ma di azione, corsa e vittorie, tutto su quattro ruote.

Dimenticate i pietismi e le narrazioni morali. Qui si corre, si salta e si vince, ma lo si fa su quattro ruote. È questa l'anima di TheHandYcapped, il primo videogioco al mondo dove i protagonisti non sono "comparse inclusive", ma veri eroi in sedia a rotelle. Dietro il progetto c'è la mente di Silvio Binca, 26enne lucchese che ha deciso di trasformare la sua battaglia contro la desminopatia - una rarissima malattia genetica - in un'esperienza collettiva, veloce e incredibilmente "cool". L'obiettivo è ambizioso: lanciare un prototipo giocabile, un arcade ispirato ai grandi classici come Mario Kart, in concomitanza con le Paralimpiadi. 🔗 Leggi su Leggo.it

«Vivo in sedia a rotelle e grazie al respiratore, ho creato il primo gioco con protagonisti disabili. Qui non sono "quello sfortunato"»

