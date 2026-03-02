Bergomi ha commentato la partita tra Roma e Juventus, sottolineando come i bianconeri siano tornati a casa felici dopo la vittoria. Ha evidenziato che con questa sconfitta la Roma avrebbe visto aumentare a sette punti il divario dal quarto posto. La partita è stata analizzata anche dal punto di vista dello stato d’animo dei giocatori della Juventus.

Bergomi ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la sfida fra la Roma e la Juventus soffermandosi anche sullo stato d’animo dei bianconeri. Il post-partita della sfida tra Roma e Juventusha lasciato in dote molto più di un semplice punto in classifica. Negli studi di Sky Sport, l’ex capitano dell’Inter e opinionista televisivo Beppe Bergomi ha analizzato con la consueta lucidità l’impatto emotivo del risultato maturato all’Olimpico, sottolineando come un gol segnato in extremis possa cambiare radicalmente la percezione del futuro stagionale di una grande squadra. Secondo l’analisi di Bergomi, il pareggio acciuffato dai bianconeri proprio nei minuti finali non è solo un dato statistico, ma una vera e propria boccata d’ossigeno per il morale del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bergomi su Roma Juve: «I bianconeri ritornano a casa felici visto che con una sconfitta andavano a sette punti dal quarto posto»

