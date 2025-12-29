La Roma di Gasperini chiude il 2025 con una vittoria per 3-1 contro il Genoa, consolidando il quarto posto in classifica. L’incontro, disputato all’Olimpico, ha visto il ritorno di Daniele De Rossi, ex giocatore e grande protagonista della sfida. I tre punti ottenuti rappresentano un passo importante per la squadra giallorossa nel proseguimento della stagione.

Roma – Ultimo impegno del 2025 per la Roma di Gasperini, che all’Olimpico ospita il Genoa del grande ex Daniele De Rossi per un match sì dal grande richiamo emotivo, ma che soprattutto mette in palio tre punti fondamentali per la classifica giallorossa. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. A disp.: Gollini, Vasquez, Angelino, Tsimikas, Rensch, Sangaré, Mirra, Ghilardi, Dovbyk, Pisilli, Romano, El Shaarawy. All.: Gian Piero Gasperini. Genoa (3-5-2): Sommariva; Ostigaard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Ekuban, Vitinha. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma-Genoa 3-1: Gasperini saluta il 2025 con tre punti che valgono il quarto posto

