Fucecchio arrestati due giovani per spaccio e detenzione di armi

Fucecchio, arrestati due giovani per spaccio e detenzione di armi Nell’ambito di un’operazione dei carabinieri di Empoli, due giovani sono stati fermati il 17 dicembre per il possesso di sostanze stupefacenti, coltelli e una katana. Durante un servizio volto a contrastare lo spaccio, sono stati individuati e arrestati per detenzione ai fini di spaccio, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza del territorio.

