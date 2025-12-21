Fucecchio arrestati due giovani per spaccio e detenzione di armi

Fucecchio, arrestati due giovani per spaccio e detenzione di armi Nell’ambito di un’operazione dei carabinieri di Empoli, due giovani sono stati fermati il 17 dicembre per il possesso di sostanze stupefacenti, coltelli e una katana. Durante un servizio volto a contrastare lo spaccio, sono stati individuati e arrestati per detenzione ai fini di spaccio, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza del territorio.

Sorpresi con sostanze stupefacenti, coltelli e una katana. I carabinieri di Empoli, nel pomeriggio del 17 dicembre scorso durante un servizio straordinario dedicato al contrasto dello spaccio, hanno arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio un trentunenne e un ventiduenne. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Blitz nei boschi delle Cerbaie, arrestati due spacciatori.

Arrestati spacciatori nel bosco delle Cerbaie: avevano cocaina, hashish, coltelli e una katana - Nel pomeriggio del 17 dicembre i carabinieri della Compagnia di Empoli, ... gonews.it

fucecchio arrestati due giovaniFucecchio, spaccio alle Cerbaie: due arresti. Trovato un bivacco con droga, coltelli e una katana - di cocaina e 55 di hashish (suddivisi in varie dosi) ... 055firenze.it

