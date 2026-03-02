Bergamaschi bloccati su una nave a Dubai | Non sappiamo quando torneremo a casa

Circa 5.000 persone a bordo della nave Msc Euribia, attraccata nel porto di Dubai, si trovano in una situazione di blocco senza sapere quando potranno tornare a casa. La crociera che doveva essere un momento di relax si è trasformata in una difficile attesa per i passeggeri, che non hanno ancora indicazioni precise sulla loro partenza. La nave si trova nel porto di Dubai da alcuni giorni.

Quella che doveva essere la crociera dei sogni si è trasformata presto in un incubo per le circa 5mila persone attualmente a bordo della Msc Euribia, attraccata nel porto di Dubai. Tra loro c’è anche Mauro Suzzi, 54 anni, di Caravaggio, insieme alla moglie Laura Costa e a una coppia di ragazze di Mozzanica e Sergnano, Cristina Panni e Vittoria Sassi. La nave, che avrebbe dovuto portarli prima a Doha e poi a Istanbul per il rientro a Bergamo, è stata annullata a causa della chiusura dello spazio aereo nella regione. A bordo dell’imbarcazione serpeggia incertezza mista a paura. “Dal posto in cui siamo vediamo il fumo che sale dall’aeroporto bombardato – spiega Suzzi -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Guerra in Iran: turisti di Arezzo bloccati su nave da crociera a DubaiAREZZO – C’è anche un gruppo di turisti aretini bloccato nel porto di Dubai, a bordo di una nave da crociera, per le conseguenze dell’attacco di Usa...

Missili su Dubai, italiani bloccati sulla nave da crociera: “C’è chi piange dalla paura”Notte di tensione a Dubai per centinaia di turisti italiani bloccati sulla MSC Euribia, ferma in porto a causa dell’escalation militare nella regione.

