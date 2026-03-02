Beppe Angiolini riceve il sostegno di Massimo Gervasi, Referente Regione Toscana per PIN – Partite IVA Nazionali. La lista di Angiolini si rafforza con questa adesione, mentre si prosegue nel percorso di definizione di una proposta amministrativa per Arezzo. La collaborazione tra i due si concretizza nel contesto delle attività politiche locali, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa alleanza.

Arezzo, 2 marzo 2026 – Continua il percorso di costruzione di una proposta amministrativa solida e condivisa per Arezzo, e Beppe Angiolini incassa l’appoggio di Massimo Gervasi, Referente Regione Toscana PIN – Partite IVA Nazionali. «Occorre un confronto orientato alla concretezza, alla responsabilità istituzionale e alla definizione di politiche locali capaci di sostenere lavoro, imprese e sviluppo del territorio. “PIN – Partite IVA Nazionali, sindacato datoriale, guarda con grande attenzione e favore alla nuova scena politica che si sta delineando ad Arezzo, nella quale si collocano figure che uniscono competenza, esperienza e concretezza.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Beppe Angiolini incassa l’appoggio di Massimo Gervasi, Referente Regione Toscana Pin Partite Iva Nazionali

