elezioni a sindaco continuano gli endorsement per il candidato beppe angiolini

Arezzo, 25 febbraio 2026 – Continuano gli endorsement per il candidato Beppe Angiolini alla guida della città di Arezzo. Un nuovo attestato di stima arriva da parte di Giovanni Grazzini, conosciuto e stimato dott. Commercialista della nostra città. Condividiamo con piacere le sue parole: “Amare la propria città significa prendersene cura. Ai cittadini non interessano le stucchevoli disfide tra guelfi e ghibellini ma competenze concrete e assunzioni di responsabilità. Ho deciso di mettere la mia esperienza professionale al servizio di Arezzo sostenendo Beppe Angiolini che mi ha chiesto di entrare nella sua squadra: è un gruppo nuovo, entusiasta e fuori dagli steccati. Lasciamo le vecchie logiche, è il momento di sviluppare il bene comune e di farlo con l'impegno quotidiano sul futuro della città. Io ci sono!” . 🔗 Leggi su Lanazione.it

