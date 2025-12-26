Errico | L’ITI Bosco Lucarelli su tetto del mondo orgoglio Benevento

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto «Il risultato raggiunto dall’Istituto Tecnico Industriale “Bosco Lucarelli” di Benevento è motivo di grande orgoglio per l’intero territorio sannita e per la Campania». Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, commentando l’inserimento dell’istituto tra le dieci migliori scuole al mondo ai World’s Best School Prizes 2025. «Essere annoverati tra le eccellenze internazionali dimostra che anche nelle nostre aree interne è possibile costruire qualità, innovazione e futuro attraverso la scuola. Si tratta di un riconoscimento importante – prosegue Errico – che premia una visione educativa moderna e coraggiosa, capace di mettere al centro i giovani, il territorio e l’inclusione sociale». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

errico l8217iti bosco lucarelli su tetto del mondo orgoglio benevento

© Anteprima24.it - Errico: “L’ITI Bosco Lucarelli su tetto del mondo, orgoglio Benevento”

Leggi anche: All’ITI “Lucarelli” di Benevento un dibattito per rompere il silenzio sulla violenza giovanile

Leggi anche: Benevento, l’appello di Civico22: “Restaurare e rendere pubblico Palazzo Bosco Lucarelli”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Errico (Forza Italia): “ITI Bosco Lucarelli orgoglio per Benevento” - (askanews) – “Il risultato raggiunto dall’Istituto Tecnico Industriale ‘Bosco Lucarelli’ di Benevento è motivo di grande orgoglio per l’intero territorio sannita e per la Campania”. askanews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.