Errico | L’ITI Bosco Lucarelli su tetto del mondo orgoglio Benevento

Tempo di lettura: < 1 minuto «Il risultato raggiunto dall’Istituto Tecnico Industriale “Bosco Lucarelli” di Benevento è motivo di grande orgoglio per l’intero territorio sannita e per la Campania». Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, commentando l’inserimento dell’istituto tra le dieci migliori scuole al mondo ai World’s Best School Prizes 2025. «Essere annoverati tra le eccellenze internazionali dimostra che anche nelle nostre aree interne è possibile costruire qualità, innovazione e futuro attraverso la scuola. Si tratta di un riconoscimento importante – prosegue Errico – che premia una visione educativa moderna e coraggiosa, capace di mettere al centro i giovani, il territorio e l’inclusione sociale». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

