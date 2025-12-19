Furti all’Istituto Agnoletti Fondazione CR Firenze dona computer agli studenti

La Fondazione CR Firenze ha restituito speranza agli studenti dell’IIS Agnoletti di Sesto Fiorentino, donando nuovi computer dopo il furto subito. Un gesto di solidarietà che sottolinea l’impegno della comunità nel garantire un futuro di opportunità e crescita per i giovani. Un segnale di ripartenza e fiducia, volto a rafforzare il valore dell’istruzione e della solidarietà locale.

Firenze, 19 dicembre 2025 – Sono stati riacquistati e donati da Fondazione CR Firenze i computer rubati all’IIS Agnoletti di Sesto Fiorentino. A consegnare i laptop è stata, questa mattina, la vicepresidente Maria Oliva Scaramuzzi alla presenza del dirigente Renato Giroldini e di alcuni studenti. Si tratta di 35 laptop che assicureranno da gennaio la piena operatività didattica alla scuola che oggi conta 1500 iscritti. L’istituto era stato preso mi mira nei mesi scorsi con ben quattro furti che hanno compromesso in modo significativo le dotazioni informatiche che erano utilizzate quotidianamente nella didattica: sottratti laptop, tablet e pc. 🔗 Leggi su Lanazione.it

