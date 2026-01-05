Arbitro Parma Inter | designato il fischietto del match

Per la partita tra Parma e Inter in programma mercoledì 7 gennaio, è stato designato come arbitro il fischietto Colombo. La designazione rappresenta un passaggio importante per la regolare svolgimento della gara, che si svolgerà sulla base delle norme e delle procedure stabilite dalla Lega Serie A. La direzione arbitrale sarà fondamentale per garantire il rispetto del regolamento e il corretto svolgimento dell'incontro.

di alberto alberto petrosilli Arbitro Parma Inter, è stato designato il direttore di gara per la sfida in programma mercoledì 7 gennaio: tocca a Colombo. L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per la 19ª giornata della Serie A Enilive, l’ultimo turno del girone d’andata che vedrà l’ Inter impegnata nella delicata trasferta del “Tardini”. La sfida contro il Parma, in programma alle ore 20.45, è stata affidata alla direzione di Colombo della sezione di Como. Un match di fondamentale importanza per la classifica e per il percorso di Cristian Chivu, che torna nello stadio dove ha vissuto emozioni intense. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arbitro Parma Inter: designato il fischietto del match Leggi anche: Arbitro Verona Inter, designato il fischietto del match Leggi anche: Arbitro Inter Lazio: designato il fischietto del match Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Serie A – Designazioni arbitrali: Massa a Roma e Collu a Torino; Calcio, Arbitri serie A, Guida per Inter-Bologna; Lariosport.it; Inter-Bologna, la moviola: Guida impreciso a tratti nel controllo dei singoli episodi. Meglio nel.... Sassuolo-Parma, moviola: quanti dubbi sul di Pellegrino, nessuno ha visto un fallo - La prova dell’arbitro abruzzese Ermanno Feliciani al Maipei Stadium nell’anticipo della diciottesima giornata di serie A Sassuolo- sport.virgilio.it

Inter-Bologna, moviola: Guida va in confusione, Cesari spiega cosa c'è dietro le sue scelte - La prova dell’arbitro napoletano Marco Guida a San Siro nel posticipo della diciottesima giornata di serie A Inter- sport.virgilio.it

Serie A: Guida arbitrerà Inter-Bologna, Massa per Lazio-Napoli - Sarà l'arbitro Abisso di Palermo a dirigere, venerdì 2 gennaio, l'anticipo della 18/a giornata di serie A, Cagliari- msn.com

24' - GOL DEL PARMA! PELLEGRINO! Muharemovic prova ad appoggiare per Pinamonti che viene anticipato da Valeri. Il centravanti neroverde va a terra per una spinta ma l'arbitro non interviene. L'azione prosegue e Pellegrino con un piazzato mancino d - facebook.com facebook

Sarà il signor Matteo #Marchetti della sezione di Ostia Lido, l’arbitro di Parma- #Lazio: VAR #Aureliano x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.