Bene Pozzi Primasso vince in area diversi contrasti decisivi

Primasso ha ottenuto una vittoria importante in trasferta, grazie a diversi contrasti decisivi in area. Pozzi ha avuto una prestazione solida, con un intervento decisivo allo scadere del primo tempo per respingere un colpo di testa di Yeboah. Al debutto, una sua respinta difettosa aveva causato un gol ospite, poi annullato per fuorigioco.

Pozzi 6,5: salva la Vis allo scadere di primo tempo da un colpo di testa sottoporta di Yeboah. Al pronti e via una sua debole respinta aveva provocato il gol ospite, annullato per fuorigioco. A inizio gara respinge in tuffo Vitali, a metà ripresa Emmanuello. Di Renzo 6,5: dietro compie ottimi interventi. In fase d’impostazione esce bene palla al piede. (27’s.t Lari: sottoporta di testa trova la respinta di Saracco) Primasso 6: la sua deviazione sul tiro di Yeboah è fatale per portare avanti gli ospiti. Vince in area diversi contrasti decisivi. Zoia 5,5: davanti impreciso, dietro non commette errori. Ceccacci 5,5: in marcatura soffre Nabian. Davanti sbaglia tante scelte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bene Pozzi, Primasso vince in area diversi contrasti decisivi Chivu indovina i cambi e l’Inter vince anche a Lecce, con i subentrati: Mkhitaryan e Akanji decisiviUn primo tempo sottotono, un gol di Dimarco a inizio di ripresa annullato dal VAR per fuorigioco. Le pagelle. Decisivo il "liscio» di Primasso. E in attacco non si vede un tiroGuarnone 6,5: respinge in tuffo sia una conclusione di Varone alla mezz’ora che un colpo di testa di La Mantia sullo scadere di primo tempo.