Chivu indovina i cambi e l'Inter vince anche a Lecce con i subentrati | Mkhitaryan e Akanji decisivi

Chivu ha cambiato formazione e l’Inter ha vinto a Lecce grazie ai subentrati Mkhitaryan e Akanji. La squadra ha iniziato il match con difficoltà, e un gol di Dimarco è stato annullato dal VAR per fuorigioco. Durante l’intervallo, l’allenatore ha deciso di inserire nuovi giocatori, che hanno portato energia e decisività. La partita si è sbloccata nella ripresa, portando i nerazzurri a conquistare i tre punti. La vittoria si è decisa nelle fasi finali.

Un primo tempo sottotono, un gol di Dimarco a inizio di ripresa annullato dal VAR per fuorigioco. Troppo poco per avere la meglio del Lecce e per trovare la vittoria Chivu deve mettere mano alla squadra. Così, due neo entrati, Mkhitaryan e Akanji risolvono il match.