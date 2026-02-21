Chivu indovina i cambi e l'Inter vince anche a Lecce con i subentrati | Mkhitaryan e Akanji decisivi

Da fanpage.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu ha cambiato formazione e l’Inter ha vinto a Lecce grazie ai subentrati Mkhitaryan e Akanji. La squadra ha iniziato il match con difficoltà, e un gol di Dimarco è stato annullato dal VAR per fuorigioco. Durante l’intervallo, l’allenatore ha deciso di inserire nuovi giocatori, che hanno portato energia e decisività. La partita si è sbloccata nella ripresa, portando i nerazzurri a conquistare i tre punti. La vittoria si è decisa nelle fasi finali.

Un primo tempo sottotono, un gol di Dimarco a inizio di ripresa annullato dal VAR per fuorigioco. Troppo poco per avere la meglio del Lecce e per trovare la vittoria Chivu deve mettere mano alla squadra. Così, due neo entrati, Mkhitaryan e Akanji risolvono il match. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Diretta gol Serie A: Lecce Inter 0-2. nerazzurri avanti con Mkhitaryan e AkanjiMkhitaryan e Akanji hanno segnato due gol, portando l’Inter in vantaggio contro il Lecce.

Inter-Lecce, Chivu valuta fino all’ultimo: Akanji in rialzoMancano poche ore all'inizio di Inter-Lecce, recupero della 16ª giornata di Serie A.

