Primasso ha deciso la partita con un errore che ha spalancato la strada alla vittoria del suo team, mentre in attacco la squadra fatica a creare occasioni concrete. Guarnone si distingue con un intervento decisivo, respingendo in tuffo sia una conclusione di Varone alla mezz’ora che un colpo di testa di La Mantia sul finire del primo tempo.

Guarnone 6,5: respinge in tuffo sia una conclusione di Varone alla mezz’ora che un colpo di testa di La Mantia sullo scadere di primo tempo. A dieci dalla fine respinge anche una conclusione rasoterra da fuori area di Djankpata. Sul gol di Ghirardello non può nulla. Ceccacci 6: propositivo, seppur spesso impreciso, soprattutto nel primo tempo. Dietro un po’ più insicuro. Primasso 5: andando a vuoto spalanca la porta a Ghirardello per il gol del vantaggio. Anche a inizio gara, in fase d’impostazione, aveva commesso un altro errore sanguinoso che sarebbe potuto costare caro. Di Renzo 6: non commette sbavature. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le pagelle. Decisivo il "liscio» di Primasso. E in attacco non si vede un tiro

Il Milan ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Lecce, con un gol di Fullkrug che ha fatto la differenza.

