Sanremo 2026 Sal Da Vinci insegna a Tredici Pietro a scaldare la voce | il video virale dal backstage

Durante le prove di Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha mostrato a Tredici Pietro come riscaldare la voce. È stato pubblicato un video dal backstage che ha attirato l’attenzione degli utenti sui social. Le immagini ritraggono i due artisti durante una sessione di preparazione prima delle esibizioni. Il video ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale tra gli appassionati del festival.

Non sempre la magia di Sanremo si consuma solo sotto i riflettori del palco dell’Ariston. A volte, i momenti più autentici e significativi avvengono nei corridoi del backstage, lontano dalle telecamere ufficiali, dove gli artisti si preparano, si concentrano e, come in questo caso, si aiutano a vicenda. È quello che è successo durante la prima serata di Sanremo 2026, quando Sal Da Vinci si è improvvisato vocal coach per Tredici Pietro, regalando al web un siparietto che ha rapidamente conquistato migliaia di visualizzazioni e condivisioni. Il video, pubblicato sui social da Emanuele D’Onofrio, logopedista di Sal Da Vinci, mostra i due artisti intenti in una sessione di riscaldamento vocale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

