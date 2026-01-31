sanremo 2026 samurai jay canta zucchero con belen rodriguez e roy paci

Samurai Jay salirà sul palco del Teatro Ariston per cantare Baila Morena, accompagnato da Belen Rodriguez e Roy Paci. La serata si preannuncia ricca di energia e collaborazioni, con il giovane artista pronto a farsi notare davanti al pubblico del festival.

Samurai Jay si esibirà sul palco del Teatro Ariston con il brano Baila morena e sarà accompagnato da Belén Rodríguez e da Roy Paci. Samurai Jay si esibirà sul palco del Teatro Ariston con il brano Baila morena del cantautore Zucchero e sarà accompagnato dalla conduttrice televisiva, showgirl, attrice e cantante Belén Rodríguez e dal compositore, trombettista, cantante e produttore discografico Roy Paci. Samurai Jay sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con la canzone Ossessione, disponibile da ora in presave, scritta e composta da Samurai Jay, Luca Stocco e Vittorio Coppola, co-scritta da Salvatore Sellitti e prodotta da Vito Salamanca e Katoo, che esaspera il concetto di motivazione con cui portiamo avanti le passioni che abbiamo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Sanremo 2026 si prepara a sorprendere con alcune novità: secondo quanto rivelato da Luca Dondoni, Belen sarà presente in tutte le serate insieme a Samurai Jay, mentre per la cover si parla di un’ospitata di Zucchero.

