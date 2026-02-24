Belen Rodriguez a Sanremo 2026 la showgirl canta con Samurai Jay | è la quarta volta sul palco dell’Ariston

Belen Rodriguez si esibisce a Sanremo 2026 dopo aver ricevuto una proposta diretta da un noto produttore musicale. La showgirl ha deciso di partecipare come cantante, portando sul palco un brano scritto appositamente per lei. La sua presenza si distingue per l’assenza di ruoli da conduttrice o ospite, concentrandosi esclusivamente sulla performance. La sua esibizione si svolge in una serata dedicata alle nuove proposte musicali, attirando l’attenzione di pubblico e critici.

Milano, 24 febbraio 2026 – Belen Rodriguez torna per la quarta volta al Festival di Sanremo. Non sarà co-conduttrice accanto a Carlo Conti e non sarà ospite, ma canterà. E lo farà sicuramente nella serata delle cover, venerdì 27 febbraio, accanto a Samurai Jay: i due porteranno sul palco dell’Ariston ‘Baila Morena’ di Zucchero, insieme alla tromba di Roy Paci. Anche se potrebbe non essere l’unica volta della showgirl argentina in queste serate. Stando a quanto rivelato dal giornalista e conduttore radiofonico Luca Dondoni, Belen potrebbe infatti apparire accanto al cantante napoletano durante tutte le sue esibizioni di ‘Ossessione’, la canzone con cui partecipa a Sanremo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sanremo 2026, Samurai Jay canta Zucchero con Belen Rodriguez e Roy PaciSamurai Jay salirà sul palco del Teatro Ariston per cantare Baila Morena, accompagnato da Belen Rodriguez e Roy Paci.

Samurai Jay a Sanremo 2026: “Ossessione” e omaggio a Zucchero con Belén Rodriguez e Roy Paci.Samurai Jay, al secolo Gennaro Amatore, si prepara a fare il suo debutto sul palco del Festival di Sanremo 2026.

Samurai Jay debutta a Sanremo 2026: chi è il cantante di Ossessione con Belen RodriguezDalle strade di Mugnano al palco dell’Ariston, conosciamo meglio il rapper napoletano con un sound unico e coinvolgente ... tg.la7.it

