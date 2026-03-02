A Sanremo, dietro le quinte, si sono verificati tensioni e discussioni tra alcuni artisti. Un cantante ha condiviso dettagli su un episodio di nervosismo tra Elettra e altri colleghi, mentre Fedez ha lanciato alcune frecciatine durante le prove. La realtà dietro le telecamere sembrerebbe essere diversa da quella mostrata in televisione, con incontri più accesi e meno pacati del previsto.

Altro che armonia tra artisti: dietro le luci dell’Ariston, il clima sarebbe stato ben meno idilliaco di quanto raccontato in diretta. A rivelarlo è stato Michele Bravi, che durante un intervento a Rai Radio 2 ha smontato l’immagine di un Festival compatto e sereno, lasciando intendere che nel backstage del Festival di Sanremo si sia consumato molto più di quanto visto sul palco. Sanremo, tra tensioni e scontri: la verità raccontata da Michele Bravi. Intervistato da Gino Castaldo ed Ema Stokholma, Bravi ha smentito l’idea di un clima disteso tra i Big. Alla frase « Quello che noi abbiamo percepito da quello che ci raccontate è che quest’anno tra di voi c’è proprio un bel clima », il cantautore ha replicato senza esitazioni: « Falsi, ma è falso, mai vero. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Bel clima a Sanremo? Macché, tensioni e litigi, un cantante rivela tutto: Elettra furiosa, Fedez lancia frecciatine

Elettra Lamborghini furiosa in hotel dopo Sanremo 2026: il duro sfogo della cantanteCon grande emozione Elettra Lamborghini ieri sera si è esibita con il brano ‘Voilà’ durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, tornata in...

Sanremo, Elettra Lamborghini furiosa nella notte: la cantante è una iena, ecco la denuncia dei fattiLa magia del Festival di Sanremo non si spegne con la fine della diretta, ma per alcuni artisti la notte può trasformarsi in un incubo.

Contenuti e approfondimenti su Bel clima.

Temi più discussi: Meteo: bel tempo e temperature sopra le medie per i prossimi dieci giorni, ma con cielo spesso coperto. Attenti alle valanghe; Il bel tempo, la Champions: tutte le scuse di Carlo Conti per giustificare il flop degli ascolti a Sanremo 2026; Sanremo 2026, ascolti in calo? Per Carlo Conti è (anche) colpa del bel tempo; Notizie, aggiornamenti ed approfondimenti sulla scena italiana ed internazionale.

Premio Queer Sanremo 2026 powered by Gay.it: chi c’è in giuria e perché è un vero presidio politicoIn un Festival segnato da un clima sempre più normalizzato, il Premio Queer torna a Sanremo come strumento indipendente di osservazione critica. Una giuria ampia, credibile e dichiaratamente LGBTQIA+ ... gay.it

Sanremo, il passo indietro di Pucci e il coro stonato della sinistra. La Rai: clima d'intolleranzaSi scalda il clima attorno al prossimo Festival di Sanremo dopo la rinuncia di Andrea Pucci alla co-conduzione della terza serata. Travolto dalle polemiche dopo l'invito di Carlo Conti ad affiancarlo ... iltempo.it

#Milano: ancora bel tempo e clima mite, ma in settimana arriverà la pioggia. #Meteo con Massimiliano Santini . x.com

Longevità: Centri Specializzati https://www.corrierenazionale.net/2026/02/28/longevita-centri-specializzati/ La Bari che attrae sempre più per il bel clima e alimentazione, indica una sana Direzione di Longevità con esperti di nuove professioni Il proposito di int facebook