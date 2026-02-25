Elettra Lamborghini furiosa in hotel dopo Sanremo 2026 | il duro sfogo della cantante

Dopo Sanremo 2026 Elettra Lamborghini si lamenta sui social, cosa è successo alla cantante. Con grande emozione Elettra Lamborghini ieri sera si è esibita con il brano ‘Voilà’ durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, tornata in hotel però ha dovuto fare i conti con una spiacevole situazione. Storia Ig di Elettra Lamborghini (Screen Ig stories @elettralamborghini) Cosa è successo? A rivelarlo è stata lei stessa sui suoi profili social, dove si è lasciata sfuggire alcune lamentele in merito al fatto che non riusciva a dormire. Durante il suo sfogo ha rivelato: “Ma che cavolo! Fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiamo noi cantanti di Sanremo”. E ancora: “Vi prego la musica è devastante! Siamo tutti stanchi morti e così é proprio impossibile dormire. Sono le 3 del mattino, noi ci sbattiamo dalla mattina alla sera interviste prove di qua e di là, arriviamo la sera che siamo stanchi morti mentalmente e fisicamente “. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

