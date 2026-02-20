Skorupski è un muro | para anche di testa! Brann-Bologna 0-1 highlights

Skorupski ha impedito al Brann di pareggiare nel match tra i norvegesi e il Bologna, conclusosi con un 0-1. La sua abilità si è vista anche nelle parate di testa, dimostrando grande reattività. Durante la partita, il portiere rossoblù ha compiuto una doppia respinta ravvicinata che ha evitato il gol degli avversari. Il gol di Castro ha deciso la sfida, ma sono state le parate di Skorupski a mantenere il risultato. La partita si è giocata sul campo dei norvegesi, con il Bologna che ha portato a casa la vittoria.

Il gol di Castro e gli highlights della vittoria in Europa League del Bologna sul campo dei norvegesi del Brann: decisivo anche il portiere rossoblù Skorupski con una doppia parata ravvicinata.