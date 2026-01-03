Beautiful streaming replica puntata 3 gennaio 2026 | Video Mediaset

Oggi, sabato 3 gennaio 2026, va in onda una nuova puntata di Beautiful, la celebre soap americana. In questa puntata, Finn si confronta con i sospetti riguardo alla vera identità della donna cremata, mentre Deacon sostiene che non fosse Sheila, ma Sugar, una vecchia nemica. Di seguito, è possibile rivedere la replica dell’episodio in streaming.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 3 gennaio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Finn è tormentato dai sospetti: Deacon sostiene che la donna cremata non fosse Sheila, ma Sugar, una sua nemica storica. Sheila, quindi, potrebbe essere ancora viva e in circolazione.

