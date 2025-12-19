Beatrice Borromeo incanta con un look scintillante e trasparente durante un evento esclusivo allo Yacht Club di Montecarlo, dove il marito Pierre Casiraghi è stato celebrato dal Principe Alberto per la vittoria dell’Admiral’s Cup. La sua eleganza e il tocco natalizio hanno reso questa mise tra le più memorabili dell’anno, confermandola come icona di stile e seduzione.

© Dilei.it - Beatrice Borromeo ad alta seduzione con Pierre Casiraghi: look scintillante e trasparente

Beatrice Borromeo probabilmente ha indossato il look prenatalizio meglio riuscito di quest’anno. Lo ha indossato durante un evento speciale tenutosi presso lo Yacht Club di Montecarlo, durante il quale suo marito Pierre Casiraghi è stato celebrato dal Principe Alberto di Monaco per la vittoria dell’Admiral’s Cup. Beatrice ha sfoggiato un outfit scintillante di Dior, osando perfino con delle finissime trasparenze. Beatrice Borromeo condivide il trionfo di Pierre Casiraghi. Sicuramente il 2025 per Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi è stato un anno ricco di gloria e soddisfazioni. A inizio agosto il figlio di Carolina di Monaco ha compiuto un’impresa sportiva storica per il Principato, vincendo l’Admiral’s Cup. 🔗 Leggi su Dilei.it

