Spagna la Catalogna torna a sfidare il mercato immobiliare | nuova stretta sugli affitti turistici mascherati

In Spagna, la Catalogna ha adottato una nuova normativa che mira a regolamentare gli affitti turistici, estendendo il controllo dei prezzi anche agli affitti temporanei e alle camere. Questa iniziativa rappresenta un intervento volto a limitare le pratiche di mercato considerate eccessivamente speculative nel settore immobiliare. La legge si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle dinamiche di mercato e alle implicazioni sociali di queste regolamentazioni.

La Catalogna torna a sfidare il mercato immobiliare – e indirettamente anche il Tribunale Costituzionale spagnolo – approvando una nuova legge che estende il controllo dei prezzi agli affitti temporanei (di durata inferiore all’anno) e alle stanze. Una mossa politica e sociale forte, in un contesto di emergenza abitativa senza precedenti, che ha riportato la casa al primo posto tra le preoccupazioni dei cittadini catalani secondo le statistiche ufficiali. Il Parlamento catalano ha dato il via libera alla Legge sulle misure in materia di abitazione e urbanistica, approvata con i voti dei socialisti del PSC, gli indipendentisti di ERC e CUP, e la sinistra dei Comuns. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

