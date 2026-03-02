Nel campionato di basket di serie C, la Despar 4 Torri ha ottenuto la sesta vittoria consecutiva, conquistando anche il successo al PalaRegnani di Scandiano. La squadra ha ribaltato la differenza canestri dell’andata, confermando un andamento positivo. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla Despar, mentre anche Argenta ha ottenuto un risultato positivo in questa giornata.

Sono sei le vittorie consecutive di una Despar 4 Torri caparbia e quadrata, che centra il successo anche al PalaRegnani di Scandiano e ribalta la differenza canestri dell’andata. Una gara intensa, equilibrata e nervosa che i granata hanno saputo gestire anche nei momenti di difficoltà: due punti d’oro aprono adesso le porte all’ottavo posto, che significherebbe salvezza diretta. Si va all’intervallo sul 37-36 e si riparte con le due triple di Beccari per il 37-42. Scandiano gioca sulla falsariga del primo quarto, la Despar stringe le maglie in difesa e rimane al comando con Cristoni. Suona la sveglia per i reggiani Fontanili (45-44), la 4 Torri attende l’ingresso di Toselli per sbrogliare la matassa confusionaria in attacco: segna e serve a Grazzi (nella foto) l’assist del 45-49. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie C. Sei vittorie di fila per la Despar, sorride anche Argenta

Basket serie c. La Despar 4T fa poker. Cade in casa ArgentaUn primo quarto di studio, poi la fuga senza lasciare a Modena possibilità di replica.

Basket serie C. Cinque di fila per la 4T, Argenta perde in volataRischia di cadere nella trappola del Cmo, fanalino di coda, la Despar 4 Torri: nel sabato sera del Pala Arti Grafiche Reggiani, la truppa di Spettoli...

