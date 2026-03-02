Basket serie C Sei vittorie di fila per la Despar sorride anche Argenta
Nel campionato di basket di serie C, la Despar 4 Torri ha ottenuto la sesta vittoria consecutiva, conquistando anche il successo al PalaRegnani di Scandiano. La squadra ha ribaltato la differenza canestri dell’andata, confermando un andamento positivo. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla Despar, mentre anche Argenta ha ottenuto un risultato positivo in questa giornata.
Sono sei le vittorie consecutive di una Despar 4 Torri caparbia e quadrata, che centra il successo anche al PalaRegnani di Scandiano e ribalta la differenza canestri dell'andata. Una gara intensa, equilibrata e nervosa che i granata hanno saputo gestire anche nei momenti di difficoltà: due punti d'oro aprono adesso le porte all'ottavo posto, che significherebbe salvezza diretta. Si va all'intervallo sul 37-36 e si riparte con le due triple di Beccari per il 37-42. Scandiano gioca sulla falsariga del primo quarto, la Despar stringe le maglie in difesa e rimane al comando con Cristoni. Suona la sveglia per i reggiani Fontanili (45-44), la 4 Torri attende l'ingresso di Toselli per sbrogliare la matassa confusionaria in attacco: segna e serve a Grazzi (nella foto) l'assist del 45-49.
Basket serie c. La Despar 4T fa poker. Cade in casa ArgentaUn primo quarto di studio, poi la fuga senza lasciare a Modena possibilità di replica.
Basket serie C. Cinque di fila per la 4T, Argenta perde in volataRischia di cadere nella trappola del Cmo, fanalino di coda, la Despar 4 Torri: nel sabato sera del Pala Arti Grafiche Reggiani, la truppa di Spettoli...
