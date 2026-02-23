basket serie c cinque di fila per la 4t argenta perde in volata

La 4T ha conquistato la quinta vittoria consecutiva grazie a una rimonta decisiva. La squadra ha perso il primo tempo, innescando il rischio di essere sorpassata dal fanalino di coda. Tuttavia, ha mostrato carattere e grinta, recuperando diciotto punti e vincendo all’ultimo minuto. La partita si è decisa negli ultimi secondi, dimostrando la determinazione dei giocatori. La squadra ora punta a mantenere questa forma nei prossimi incontri.

Rischia di cadere nella trappola del Cmo, fanalino di coda, la Despar 4 Torri: nel sabato sera del Pala Arti Grafiche Reggiani, la truppa di Spettoli disputa un bruttissimo primo tempo, ma è capace, con carattere e di squadra, di rimontare lo scarto di ben diciotto lunghezze e di aggiudicarsi il finale in volata. I granata si trovano a fronteggiare una squadra giovane che spinge con intensità sui due lati del campo: l’agonismo porta i bolognesi a spendere subito il bonus, con gli ospiti che non tirano bene dalla lunetta e perdono palloni banali: Ozzano prova, così, a fare la partita con energia, sfruttando i rimbalzi offensivi (14-10), la Despar rimane in scia con Toselli; e il tap-in di Cattani vale il 19-20 della prima sirena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket serie c. La Despar 4T fa poker. Cade in casa ArgentaLa Despar 4T ha battuto in casa Argenta, portando a casa il quarto successo di fila in serie C di basket.

Basket serie C: la Despar 4T sbanca MolinellaLa Despar 4 Torri ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva battendo il Molix Molinella in trasferta, nel recupero della prima giornata di ritorno della serie C di basket.

