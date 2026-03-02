Basket qualificazioni mondiali Italia-Gran Bretagna in diretta Live
Oggi il basket italiano si gioca le qualificazioni mondiali con la partita tra Italia e Gran Bretagna, in programma al Modigliani Forum, che si presenta tutto esaurito. La sfida si svolge alle 19, con le squadre pronte a scendere in campo. L’Italia, reduce da una vittoria con un margine di 36 punti a Newcastle, si prepara a questa nuova occasione.
Con ancora negli occhi il +36 di Newcastle upon Tyne, ma con i piedi ben saldi per terra, l’Italia si prepara per affrontare nuovamente la Gran Bretagna oggi, lunedì 2 marzo in un Modigliani Forum soldout (palla a due alle 19.30). Il Ct Luca Banchi, che fin dal post gara della Vertu Arena ha. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Palla a due domani sera alle 19.30 per Italia-Gran Bretagna a Livorno. Nel roster degli azzurri fuori Momo Diouf per il perdurare della preesistente sintomatologia al ginocchio sinistro. Giordano Bortolani e Giovanni Veronesi sono stati autorizzati a lasciare il ra - facebook.com facebook