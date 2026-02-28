Qualificazioni Mondiali di basket 2027 l' Italia travolge la Gran Bretagna 93-67

L'Italia ha battuto la Gran Bretagna con il punteggio di 93-67 nella partita di qualificazione ai Mondiali di basket del 2027, giocata a Newcastle upon Tyne. La sfida si è svolta il 27 febbraio 2026 e ha visto gli azzurri dominare fin dall'inizio, portando a casa una vittoria convincente. La partita ha coinvolto le due nazionali in un match intenso e molto combattuto.

Newcastle upon Tyne (Gran Bretagna), 27 febbraio 2026 – Comincia nel migliore dei modi la seconda finestra delle qualificazioni ai Mondiali del 2027 per l’Italbasket di Luca Banchi che, alla Vertu Arena di Newcastle, si sbarazza della Gran Bretagna padrona di casa con un perentorio 93-57, conquistando così la seconda vittoria nel gruppo D. Il primo dei due incontri ravvicinati contro la nazionale britannica (le due squadre si ritroveranno di fronte lunedì in quel di Livorno alle 19.30) è stato un vero e proprio assolo della formazione azzurra, che è partita con un 13-3 e non si è di fatto più voltata indietro, amministrando ritmi e punteggi con grande autorità e pazienza e riprendendosi prontamente anche dopo l’unico, breve passaggio a vuoto nel terzo quarto, nel quale la Gran Bretagna non è comunque riuscita a spingersi oltre il -14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Qualificazioni Mondiali di basket 2027, l'Italia travolge la Gran Bretagna 93-67 LIVE Gran Bretagna-Italia 57-93, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: 19 punti di Mannion, vittoria larga e convincente degli azzurri22:25 Termina qui la nostra diretta Live per il match dell’Italbasket, con gli azzurri che torneranno in campo lunedì sera a Livorno per il secondo... Basket, i convocati dell’Italia per le Qualificazioni Mondiali 2027 contro la Gran BretagnaLa FIP ha annunciato le convocazioni di Luca Banchi per la seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket maschile, in cui l’Italia... Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news. Temi più discussi: Basket, qualificazioni Mondiali basket 2027: la classifica dell’Italia. Doppia sfida spartiacque con la Gran Bretagna; Qualificazioni mondiali basket, Gran Bretagna Italia: risultato e highlights; La Gran Bretagna è pochissima cosa: l'Italia di super Mannion vince di 36!; Basket, qualificazioni mondiali: dominio Italia, travolta la Gran Bretagna. Qualificazioni Mondiali basket 2027: la nuova classifica dell’Italia. Azzurri in testa con l’IslandaL'Italia ha dominato in casa della Gran Bretagna nella terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket maschile, imponendosi per 57-93 in ... oasport.it Qualificazioni Mondiali di basket 2027, l'Italia travolge la Gran Bretagna 93-67A Newcastle gli azzurri dominano la contesa in lungo e in largo toccando anche il +38. In evidenza Nico Mannion con 19 punti e 5 assist ... sport.quotidiano.net #GranBretagna- #Italia diretta basket: segui il match delle qualificazioni mondiali LIVE x.com ARTURS STRAUTINS, DOMINIK OLEJNICZAK E JOONAS RIISMAA IN NAZIONALE protagonisti della convocati per le qualificazioni Mondiali 2027: con la - facebook.com facebook