Basket la PF Pisa vince a Firenze e consolida il quarto posto in serie C femminile

La Pallacanestro Femminile Pisa ha vinto a Firenze contro il Baloncesto, grazie alle ottime prestazioni di Benedettini, e ha rafforzato la sua posizione al quarto posto in classifica. La partita si è svolta in modo combattuto fino al terzo quarto, con entrambe le squadre che si sono affrontate punto a punto. La vittoria permette alla squadra pisana di mantenere il treno dei playoff, che si vede sempre più vicino.

Pisa, 15 febbraio 2026 – Trascinata dalla migliore Benedettini, la Pallacanestro Femminile Pisa supera a Firenze il Baloncesto, nella quarta giornata di ritorno del campionato di serie C, al termine di un incontro tirato ed equilibrato fino al terzo periodo, e consolida così il quarto posto, ultimo utile per l’accesso ai play-off.. LA CRONACA – Sin dal primo quarto appare chiara la strategia di gara della squadra di casa: pressing a tutto campo con una difesa schierata a zona molto compatta e veloci contropiede. Contro questa tattica le biancorosse soffrono parecchio ( 13-12 ), non riuscendo a concretizzare le combinazioni in attacco e subendo il gioco aggressivo, al limite la regolamento delle fiorentine, che hanno impedito ai portatori di distribuire la palla con lucidità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, la PF Pisa vince a Firenze e consolida il quarto posto, in serie C femminile Basket, la Pallacanestro Femminile Pisa cede in casa alla PF Firenze, in serie C La Pallacanestro Femminile Pisa ha subito la sua prima sconfitta casalinga nel recupero della sesta giornata del campionato di serie C, affrontando la PF Firenze il 11 dicembre 2025. Basket, amara sconfitta a Siena per la PF Pisa, in serie C femminile La Pallacanestro Femminile Pisa ha concluso con una sconfitta la partita contro Virtus Siena, nella penultima giornata di andata del campionato di serie C femminile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Basket, importante e sofferto successo su Montecatini della PF Pisa, in serie C femminile; Missione impossibile per la Gea Grosseto nella quarta di ritorno in serie C sul campo della capolista P.F. Firenze; BASKET C MASCHILE Landini sconfitta amara contro Arona. Basket, nei play-off per la promozione in serie B, la PF Pisa cede in gara uno a PorcariPisa, 28 aprile 2023 – Una Pallacanestro Femminile Pisa generosa ma discontinua ha perso nettamente gara uno della semifinale dei play-off per la promozione in serie B, sul campo del favorito Basket ... lanazione.it Basket, importante e sofferto successo su Montecatini della PF Pisa, in serie C femminileSul proprio parquet, Sgorbini e compagne sono riuscite a superare la solita sbandata finale, blindando il quarto posto ... msn.com #iesbasketpisa #devitalia riprende la marcia dei 2009 che si impongono in casa facebook