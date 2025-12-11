Basket la Pallacanestro Femminile Pisa cede in casa alla PF Firenze in serie C

La Pallacanestro Femminile Pisa ha subito la sua prima sconfitta casalinga nel recupero della sesta giornata del campionato di serie C, affrontando la PF Firenze il 11 dicembre 2025. La partita ha rappresentato un momento importante per le ragazze pisane, che si sono confrontate con una squadra competitiva in una gara ricca di emozioni.

Pisa, 11 dicembre 2025 – Prima sconfitta casalinga per la Pallacanestro Femminile Pisa, nel recupero della sesta giornata del campionato di serie C. Le ragazze di Carlo De Filippis hanno ceduto di misura, al termine di un match combattuto e ben giocato dalle due contendenti, alla capolista Pallacanestro Femminile Firenze, che ha avuto il merito di competere con più continuità durante tutti i parziali, dimostrando di essere una delle compagini che ambiscono ai primi quattro posti disponibili per i play-off.. LA CRONACA – Già dal primo quarto si è visto l'ottimo approccio alla gara della squadra ospite, molto compatta in fase difensiva e molto rapida in fase offensiva.

