Basket Serie B | Dinamo Brindisi batte Mola 79-73 e resta imbattuta in casa

La Dinamo Brindisi ha conquistato una vittoria casalinga contro Mola New Basket con il punteggio di 79-73, mantenendo l’imbattibilità in casa. La partita, caratterizzata da un inizio difficile e da un andamento combattuto, si è conclusa con una prestazione solida dei padroni di casa. Questo risultato permette alla squadra di aprire al meglio il 2026 nel campionato di Serie B.

BRINDISI - Inizia nel migliore dei modi il 2026 per la Dinamo che supera 79-73 il Mola New Basket al termine di una gara intensa e combattuta, maturata minuto dopo minuto dopo un avvio tutt'altro che entusiasmante. Un'altra vittoria casalinga per i biancazzurri, che rendono il Palazumbo un vero e.

