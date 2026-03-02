Basket in carrozzina I Ragazzi di Panormus vincono il derby e superano ancora il Cus Catania
Nel campionato nazionale di Serie B di basket in carrozzina, i Ragazzi di Panormus hanno vinto il derby contro il Cus Catania, aumentando il loro vantaggio in classifica. La partita ha visto un’intensa lotta tra le due formazioni, con i Ragazzi di Panormus che sono riusciti a superare gli avversari e consolidare la loro posizione nella competizione. La sfida si è svolta davanti a un pubblico appassionato e partecipe.
Il campionato nazionale di Serie B di basket in carrozzina continua a regalare emozioni autentiche, fatte di agonismo, rispetto e valori profondi. Nella giornata di ieri, 1 marzo 2026, al Cus Catania, I Ragazzi di Panormus, hanno conquistato il derby siciliano, e hanno confermato quanto di buono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
