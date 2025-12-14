Basket in carrozzina I Ragazzi di Panormus dominano il derby | Cus Catania battuto 59-32 al Palamangano
I Ragazzi di Panormus si impongono nel derby di basket in carrozzina, battendo il Cus Catania 59-32 al Palamangano. Una partita intensa, con i padroni di casa che consolidano il secondo posto in classifica, chiudendo l’anno nel migliore dei modi. La sfida, combattuta nelle fasi iniziali, si è poi evoluta a favore dei siciliani, dimostrando la loro supremazia sul campo.
Palermo chiude l’anno nel migliore dei modi mantenendo il secondo posto in classifica. Al PalaMangano va in scena un derby siciliano intenso e combattuto solo nelle battute iniziali, ma che alla distanza vede I Ragazzi di Panormus imporsi con autorità sul Cus Catania per 59-32, nella quarta. Palermotoday.it
