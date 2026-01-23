basket femminile schio ospita campobasso nella 16esima giornata trasferta sarda per la reyer venezia

Nel fine settimana si disputano le gare della 16ª giornata della Serie A1 femminile di basket 2025. A Schio, le padrone di casa affrontano Campobasso, mentre la Reyer Venezia si prepara per la trasferta in Sardegna. Questi incontri rappresentano un momento importante del campionato, offrendo opportunità di valutazione e crescita per le squadre coinvolte.

La Serie A1 di basket femminile 2025 è pronta a scendere in campo nel weekend per affrontare la sedicesima giornata del campionato. Le partite iniziano a diventare fondamentali ed ogni scontro può rivelarsi decisivo. La vetta della classifica è sempre occupata dalla Famila Wuber Schio, a punteggio pieno con 14 vittorie e zero sconfitte. Il sedicesimo turno verrà inaugurato sabato 24 gennaio dal match tra Derthona e Battipaglia, in programma alle ore 18. Le piemontesi cercano di restare in zona playoff mentre le campane devono reagire dopo otto ko consecutivi. Il lungo programma della domenica si aprirà invece con la sfida tra la Dinamo Sassari e la Reyer Venezia alle ore 12, con le venete che vogliono continuare l’inseguimento alla capolista Schio. 🔗 Leggi su Oasport.it

La Serie A1 di basket femminile riprende il suo calendario con diverse gare in programma nel fine settimana.

