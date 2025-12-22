basket femminile le migliori italiane della dodicesima giornata di a1 conte trascina derthona bene anche cupido e carangelo

Si è conclusa ieri la dodicesima giornata della Serie A1 di basket femminile 2025-2026. Tra i cinque match andati in scena, da registrare ci sono le vittorie nette di Schio e Venezia che rimangono in lotta per il primo posto della classifica. La Famila Wuber però continua a condurre la vetta del campionato, con undici successi su altrettante gare. Andiamo ad analizzare le migliori prestazioni delle giocatrici italiane durante questo turno. Proprio nel match tra Schio e Roseto si è messa in mostra Olbis Andre con 11 punti e quattro rimbalzi mentre tra le fila delle abruzzesi una delle migliori è stata Beatrice Caloro con 9 punti e 3 assist. 🔗 Leggi su Oasport.it

