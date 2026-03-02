Bartesaghi non ci sono lesioni ma resta in dubbio per l' Inter Gimenez presto in gruppo

Bartesaghi non presenta lesioni e la sua situazione resta incerta per l'Inter. Gimenez, invece, si prepara a rientrare in gruppo dopo un problema che ha richiesto attenzione. Per l'esterno del Milan, si tratta di un risentimento lieve, ancora da verificare in vista del prossimo derby. Il messicano si avvicina al ritorno agli allenamenti con i compagni.

Arrivano notizie abbastanza confortanti dall'infermeria rossonera. Gli esami a cui si è sottoposto Bartesaghi hanno escluso lesioni muscolari alla coscia destra: si resta quindi nell'ambito del semplice risentimento, che andrà valutato giorno per giorno. Difficile fare pronostici sulla sua presenza fra i convocati per il derby, che resta evidentemente a rischio, ma l'assenza di lesioni autorizza comunque a un certo ottimismo in termini temporali. L'esterno rossonero si era fatto male nel finale della partita di Cremona, in quello che era poi diventato l'episodio determinante: al suo posto era entrato Estupinan, che aveva partecipato attivamente all'azione del primo gol milanista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

