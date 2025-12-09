Sanità sul territorio attivo il nuovo ambulatorio dell’Infermiere di famiglia e di comunità

Da giovedì 17 dicembre entra in funzione il nuovo ambulatorio dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità ad Alberone, seconda sede della struttura di Cologna. Questa iniziativa mira a potenziare l’assistenza territoriale, offrendo servizi più vicini alle persone e rafforzando il presidio sanitario locale.

L'ambulatorio sarà operativo nelle giornate di lunedì e mercoledì