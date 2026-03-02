Barcellona svetta in La Liga | Yamal firma una tripletta contro il Villareal +4 sul Real

Il Barcellona conquista una vittoria schiacciante contro il Villarreal, con Yamal che segna una tripletta. La squadra catalana si posiziona al primo posto in classifica con un vantaggio di quattro punti sul Real Madrid. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore dei blaugrana, consolidando la loro posizione in vetta alla classifica della Liga.

Il Barcellona si impone con grande autorità sul Villarreal, vincendo 4-1 e consolidando la sua posizione di leadership nella Liga. Questo match, giocato in un'atmosfera di entusiasmo e sostegno per i colori blaugrana, ha visto il giovane talento Lamine Yamal emerge come protagonista indiscusso della serata. L'attaccante, al suo esordio da titolare, ha impressionato tutti con una straordinaria tripletta, segnando al 28', 37' e 69' minuto, elevando il suo nome nell'olimpo del calcio spagnolo. Il primo gol di Yamal è arrivato su un'azione orchestrata dal centrocampo, con un passaggio preciso che ha permesso all'attaccante di superare facilmente il portiere avversario.

