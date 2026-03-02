Dal 1955, il Bar Moderno Gelateria Alvaro è conosciuto per il suo gelato, considerato un esempio di qualità nel settore. Il locale propone un prodotto fresco e cremoso, apprezzato da chi cerca un dolce che ricorda l’infanzia. La gelateria si trova in Italia ed è riconosciuta per la sua tradizione nel preparare il gelato, che rappresenta un momento di piacere quotidiano.

Fresco, cremoso, capace di riportarci all’infanzia con un solo assaggio, il gelato in Italia non è solo un dessert ma un piccolo rito quotidiano. C’è chi lo sceglie per una pausa veloce, chi per una passeggiata e chi, semplicemente, perché proprio non riesce a resistere a una coppa. A Pontremoli questo rito ha un indirizzo preciso e una storia che profuma di tradizione: il Bar Moderno Gelateria Alvaro (via IV Novembre, 2). Nato nel 1955, è una vera istituzione, uno di quei luoghi che attraversano le generazioni (siamo infatti alla seconda) senza perdere identità. Qui il gelato non è solo una proposta, ma un pezzo di memoria collettiva. «Il locale è stato aperto da mio padre e mio zio ormai oltre 70 anni fa – ci racconta il titolare Paolo Novelli –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

